Un grave accidente en Villa Gesell dejó a un hombre de 27 años en estado crítico luego de volcar con su cuatriciclo mientras circulaba por los médanos del camping Pucará. El siniestro se produjo este domingo, cuando el conductor perdió el control del vehículo y dio varios tumbos sobre la arena, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

La víctima, oriunda de Guernica, provincia de Buenos Aires, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) con compromiso facial y múltiples politraumatismos severos, según indicaron fuentes médicas. Tras el impacto, fue atendido en el lugar por personal de emergencia y trasladado en ambulancia al hospital de Pinamar, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Ante la complejidad de su cuadro clínico, las autoridades sanitarias, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, coordinan su traslado en helicóptero sanitario hacia un hospital de alta complejidad en La Plata durante la madrugada. Este mismo tipo de operativo se utilizó días atrás para trasladar a un niño herido tras un accidente similar en la región.

El accidente se sumó a una serie de siniestros protagonizados por vehículos recreativos en la costa atlántica, reavivando la preocupación de las autoridades locales por la circulación de cuatriciclos y UTV en zonas de médanos, que implican riesgos graves si no se respetan las normas de seguridad. Las fuerzas municipales intensificaron los controles en accesos a médanos y secuestros de vehículos, en el marco de una respuesta preventiva que busca evitar más incidentes durante la temporada.