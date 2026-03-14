Un efectivo policial resultó herido en el rostro durante la noche de este viernes en el departamento Santa Lucía, luego de que dos sospechosos lo atacaran a piedrazos mientras intentaba entrevistarlos en un operativo de rutina. Tras la agresión, los sujetos lograron escapar.

El hecho ocurrió en el asentamiento Pedro Echagüe, cuando el uniformado participaba de un procedimiento preventivo junto a otros efectivos.

La víctima fue identificada como Ulises González, agente numerario de la Base Mogote 1 de Chimbas, quien en ese momento prestaba colaboración en el operativo.

Según fuentes policiales, el incidente se produjo cuando un motorista entrevistaba a dos hombres en la zona, quienes repentinamente se dieron a la fuga arrojando piedras contra el personal policial. En medio de la agresión, uno de los proyectiles impactó directamente en el rostro del agente.

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Producto del golpe, el efectivo sufrió una profunda herida en el labio superior, que le provocó abundante sangrado, por lo que debió recibir asistencia médica.

Tras el ataque, el móvil Halcón 16 trasladó al policía al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue atendido por los profesionales de guardia.

Hasta el momento no hay personas detenidas por la agresión, mientras que las autoridades trabajan para identificar a los responsables del ataque.