Qué otra condena podrían darle a Naveda tras la agresión y ser suspendido por 18 meses

La Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un duro fallo disciplinario contra Gustavo Naveda, futbolista de la Primera División de Trinidad, aplicándole una suspensión de 18 meses de forma ininterrumpida.

La sanción responde al violento episodio del pasado 21 de febrero, cuando, tras el triunfo de López Peláez por 3 a 0, se produjo una gresca generalizada. En ese contexto, Naveda propinó un fuerte golpe a su colega Matías Esterman, quien cayó inconsciente al suelo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital debido a una fractura maxilar,. Aunque algunos compañeros intentaron evitarlo, la policía detuvo al agresor en el mismo campo de juego.

Además del castigo deportivo, la Liga puso el caso a disposición de la Secretaría de Seguridad para evaluar la inclusión de Naveda en el programa Tribuna Segura, lo que le impediría ingresar a estadios incluso más allá del tiempo de su suspensión federativa.

Esta medida fue impulsada por un informe del Departamento D-3 de la Policía para evitar que la violencia en las canchas quede solo en el ámbito del fútbol. En el plano judicial, el juez de Garantías Eugenio Barbera dispuso cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria en una causa por lesiones, permitiendo que el jugador siga libre bajo normas de conducta.

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Finalmente, el boletín oficial informó suspensiones provisorias para jugadores de Juventud Zondina y Peñarol, quienes deberán presentarse el lunes 16 para realizar su descargo, mientras que se resolvió levantar la sanción preventiva que pesaba sobre Esterman.