Riquelme y la Bombonera: "Es la primera vez que siento que podemos agrandar nuestra casa"

Juan Román Riquelme rompió el silencio en el canal oficial de Boca Juniors para brindar detalles sobre la esperada remodelación de La Bombonera. El presidente aseguró que, tras obtener el visto bueno de Ferrosur respecto a la propuesta presentada, el proyecto entra en una fase decisiva. "Queremos agradecer a Ferrosur. Estuvo muy atenta, presentamos todos los papeles. En el día de ayer tuvimos la respuesta, están de acuerdo con lo presentamos y no trae ningún inconveniente lo que proponemos. Nos da felicidad", expresó el ídolo, quien se mostró optimista sobre el futuro del estadio.

Según explicó, la obra requiere la aprobación de organismos nacionales debido a que contempla columnas para las bandejas superiores sobre el paso del tren. "Nos falta el último pasito con la CNRT, que creemos que va a salir bien. Es la primera vez que siento que podemos agrandar nuestra casa. Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser", añadió, resaltando que "es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa".

Riquelme fue tajante al descartar trasladar el estadio o realizar proyectos que, según su visión, engañan al socio. "No nos vamos a mover un centímetro, como dijo la oposición que iba a ser la cancha a 100 metros. La Bombonera no se puede mover de acá", sentenció.

Sobre la compra de las casas linderas, recordó su promesa de campaña pero aclaró la imposibilidad legal actual. "Dije que si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con ellos (los vecinos). Después dije que no tenía derecho de decirle a alguien que se vaya de su casa. Pasó el tiempo y el hincha tiene que saber una cosa: le pido que no le mienta más. Tengan toda la maldad con Riquelme, no pasa nada, pero no les mientan más. Hay una ley, sean 15 o 20 casas, que se declaró Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer. No se pueden tocar esas casas. No se puede hacer nada", apuntó.

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En su discurso, el mandatario no escatimó críticas hacia la gestión anterior y la actual oposición, afirmando que recibió un club en malas condiciones. "La Bombonera es la cancha más linda del mundo por nuestros hinchas. Es el único que se mueve. Siendo futbolista lo sentís. Después, como estadio, lo agarramos abandonado. Es la verdad. Esta gente no arregló la puerta principal", disparó.

Asimismo, defendió su gestión y su integridad personal: "Si le quieren hacer todas las maldades a Riquelme, háganlas. Si tuvieran una cosa de Riquelme, estaría preso con cadena perpetua. Soy el grano más grande".

Respecto a la financiación y la identidad del club, descartó la llegada de capitales externos para estas obras y fue enfático sobre el nombre del estadio. "No creo (que una empresa ponga plata). Vamos a intentar siempre que con esfuerzo, amor, trabajo, siendo ordenado, tenemos que ser capaces de agrandar nuestra casa y que sea porque lo hemos conseguido entre todos. Nuestro nombre no creo que se cambie jamás, la Bombonera es nuestra", afirmó.

Finalmente, abogó por el crecimiento de todas las disciplinas a pesar de las trabas. "Pedimos que nos dejen crecer como club, es la realidad. Pedimos hacer el poli para los otros deportistas y no podemos creer que nos sigan negando. Estamos esperando el OK, va a quedar hermosa. Queremos saber qué pasa. Queremos que nuestro club sea cada vez más grande. Hay muchas trabas y mucha maldad, pero no pasa nada", manifestó.

Cerró reafirmando su compromiso con la verdad: "Queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más pero fuimos claros con los hinchas: no prometer algo que no podamos cumplir", y concluyó sobre la oposición: "No creo que vuelvan nunca más. Ojalá no sigan poniendo trabas".