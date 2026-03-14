Colapinto rozó la Q3 en Shanghái y largará 12° el GP de China

Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación para el Gran Premio de China, situando su Alpine en la 12° posición de la grilla. En una sesión sumamente ajustada, el argentino marcó un tiempo de 1m33s357 en la segunda tanda, quedando a tan solo cinco milésimas de Isack Hadjar, quien cerró el pase a la Q3.

Al finalizar la jornada, Colapinto admitió que "cuando te quedás afuera por tan poco da mucha bronca", aunque se mostró conforme con el resultado porque "fueron encontrando los problemas". El piloto del auto #43, que venía de ser 14° en el Sprint ganado por George Russell y 16° en la clasificación del viernes, valoró positivamente su evolución al señalar que "hay más por venir" y que todavía posee "mucho margen de progreso".

Su mejora en el técnico trazado de Shanghái fue reconocida por Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien felicitó al piloto con un abrazo tras haberlo visto superar el primer corte en el décimo lugar.

Briatore, quien recientemente confirmó los rumores sobre el interés de Mercedes por comprar el equipo Alpine, vio cómo Colapinto cronometró 1m33s634 en la Q1, siendo más veloz que Pierre Gasly, quien a contramano expresó: "Estoy extremadamente contento" tras quedar 7° con 1m32s873.

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La pole position fue para Kimi Antonelli con un tiempo de 1m32s064, convirtiéndose a los 19 años, 6 meses y 17 días en el poleman más joven de la historia, escoltado por Russell que marcó 1m32s286 pese a sufrir una falla mecánica.

La grilla se completa con Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Gasly, Verstappen, Hadjar y Bearman en el top 10, seguidos por Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll y Sergio Pérez.

Mientras un joven de Alpine trabajará para mejorar el auto de los pilotos y el paddock comenta la posible cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudita, la competencia en China iniciará este domingo a las 4 de la mañana de Argentina.