Un hombre fue acusado de violar reiteradamente a su hija y piden 24 años de cárcel

Un obrero rural de 40 años, residente en un departamento del este provincial, será llevado a juicio próximamente tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija en reiteradas ocasiones.

El proceso, que recientemente entró en su fase final, tiene como imputado a este jornalero que se encuentra detenido desde agosto de 2025,. La fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, formuló la acusación ante el juez Sergio López Martí, señalando que "pedirá una pena de 24 años de prisión" por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y la guarda por cuatro hechos en concurso real. Durante la audiencia, el acusado escuchó los cargos acompañado por su abogada defensora, María Filomena Noriega,.

El drama comenzó en agosto de 2024, cuando la adolescente, que en ese momento tenía 16 años, intentó fortalecer el vínculo con su progenitor, de quien sus padres se habían separado en 2013.

Según la acusación, en una de las visitas, el hombre le dio bebidas alcohólicas hasta emborracharla, aprovechando que ella se fue a dormir la siesta para someterla sexualmente por primera vez.

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Esa misma noche, el sujeto volvió a atacarla mientras descansaba en un colchón y le exigió que "no contara a nadie sobre lo ocurrido porque si lo hacía iba a matarse", además de prometerle "darle dinero o comprarle lo que quisiese". Los ultrajes se repitieron en otras dos oportunidades: una mientras ella se vestía para salir con sus amigas y la última una noche en que esperaba a su novio y este no apareció.

La investigación se inició en julio de 2025 tras la denuncia radicada por la madre de la víctima. Entre las pruebas fundamentales se encuentra el testimonio de la joven en Cámara Gesell, donde los psicólogos de ANIVI certificaron que "la adolescente no fabula ni miente en los relatos referidos a su progenitor".

Asimismo, los especialistas indicaron que la menor "muestra indicadores de un grave trauma producto de los supuestos abusos sexuales". A pesar de que la joven inicialmente "nunca quiso que se supiera", su declaración fue considerada contundente por la fiscalía para sostener los cargos que podrían terminar en una condena de 24 años de prisión.