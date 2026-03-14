El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que ordenó impedir el ingreso al país de Darren Beattie, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y asesor del presidente Donald Trump, quien había solicitado viajar para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, actualmente detenido.

La decisión fue anunciada por Lula durante un acto público en la ciudad de Río de Janeiro, donde participó de la reinauguración de un sector del Hospital Federal de Andaraí. Allí explicó que el veto se mantendrá mientras Washington no restituya las visas retiradas a funcionarios de su gobierno.

“Ese estadounidense que dijo que vendría a visitar a Jair Bolsonaro fue prohibido de entrar. Yo lo prohibí mientras no liberen los visados de mi ministro de Salud”, declaró el mandatario. El funcionario mencionado es Alexandre Padilha, actual ministro de Salud de Brasil, cuya visa fue revocada por Estados Unidos junto con la de su esposa y su hija.

El conflicto diplomático entre ambos países se remonta a agosto del año pasado, cuando la administración estadounidense canceló los visados de Padilha. Según Washington, la medida estuvo vinculada al programa “Mais Médicos”, una iniciativa creada en 2013 para cubrir vacantes en el sistema sanitario con profesionales extranjeros.

Publicidad

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño explicó que el rechazo al ingreso de Beattie también se debió a irregularidades en el pedido de visa. En un comunicado, la cancillería señaló que hubo “omisión y tergiversación de información relevante sobre el motivo de la visita”.

Inicialmente, el gobierno brasileño había autorizado el visado para que el funcionario participara en una conferencia internacional sobre minerales críticos en San Pablo. Sin embargo, posteriormente trascendió que Beattie planeaba aprovechar el viaje para visitar a Bolsonaro en prisión, lo que generó preocupación en el Palacio de Itamaraty.

En ese contexto, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rechazó también la solicitud presentada para que el asesor estadounidense visitara al exmandatario el próximo 18 de marzo en la cárcel federal donde se encuentra detenido.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado vinculado al asalto a la Plaza de los Tres Poderes ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el máximo tribunal brasileño.