Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido después de matar a tiros a un joven de 20 años que se trasladaba en moto junto a un amigo. Según las primeras informaciones, ambos llevaban botines en un bolso y se dirigían a jugar al fútbol.

El efectivo, identificado como Lucas Adrián Gómez, aseguró que pensó que iban a asaltarlo. “Pensé que me iban a robar”, declaró ante la Justicia. El hecho ocurrió en la noche del jueves, en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo, y se investiga como un posible episodio de gatillo fácil.

Gómez circulaba en moto con su pareja cuando, según su versión, fue seguido por otra moto con dos hombres. Ante la sospecha de un posible robo, se detuvo, se identificó como policía y disparó dos veces.

Juan Cruz Leal, uno de los motociclistas, recibió un balazo en la ingle, mientras que su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió un tiro en el costado del pecho. Leal fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde falleció esta madrugada. Kuhne fue derivado al Hospital Posadas y recibió el alta al día siguiente.

Publicidad

Evidencias y procedimiento

En el lugar se secuestraron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria del policía. En las mochilas de los jóvenes solo encontraron botines y ropa de fútbol.

El joven sobreviviente contó que se dirigían a un partido de fútbol cuando notaron que una moto detuvo la marcha y el conductor empezó a disparar. Testimonios de vecinos y cámaras de seguridad de la zona serán claves para la investigación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención de Gómez por el delito de homicidio agravado.