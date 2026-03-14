A qué futbolistas que están en Europa pidió Coudet para su River

Eduardo Coudet ya planifica el futuro de River Plate a solo tres días de cerrar el actual mercado, enfocándose en la ventana de transferencias invernal que abrirá durante el Mundial.

Al entrenador le preocupa la falta de un goleador en el plantel, ya que suele utilizar esquemas con doble punta, por lo que solicitó la contratación de Giovanni Simeone y Franco Cervi. Simeone, máximo anotador del Torino con siete goles en 30 partidos, está valuado en cinco millones de euros y tiene contrato en Italia hasta julio de 2028.

El delantero, que ganó cuatro títulos en el club tras su debut en 2013, mantiene un fuerte vínculo con la institución de Núñez. Por su parte, Cervi es un jugador fetiche para el Chacho, quien ya lo potenció en Rosario Central y Celta de Vigo; el extremo tiene hoy poca continuidad y un contrato que vence este 30 de junio. Ambos jugadores coincidieron en la primera lista de Scaloni en 2018 y podrían reencontrarse pronto en el River Camp.

Mientras el Millonario se prepara para recibir a Sarmiento en el Monumental tras el debut victorioso de su DT, el panorama del fútbol argentino incluye novedades en la vereda de enfrente, donde Boca Juniors recupera a Velasco pero no contará con Gelini para enfrentar a Unión.

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En este contexto de expectativas, desde el entorno xeneize afirmaron: "Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros". Asimismo, Madelón lanzó una advertencia antes del cruce contra el club de la Ribera, mientras River concentra sus esfuerzos en concretar los pedidos de Coudet para reforzar el ataque.