¿Acomodados? El Presidente de River explotó por los árbitros argentinos

En las últimas horas, Jorge Brito, Presidente de River Plate, disparó contra la designación de árbitros. Este lunes, el hombre en cuestión fue lapidario mientras hablaba del director nacional de árbitros, Federico Beligoy. Eso, en medio del enorme malestar general que persiste en el elenco "Millonario" por los arbitrajes de los últimos compromisos. Claro, eso es lo que más ha molestado.

Siendo de esa manera, Jorge Brito analizó profundamente la "falta de transparencia" en cuanto a algunas decisiones vinculadas al fútbol argentino. Una de ellas es justamente la designación de los referís antes de los partidos. Mientras tanto, también se mostró en contra de la medida con la que amenazaron los jueces de judicializar las críticas, ya sea por parte de los protagonistas como del periodismo en general.

Gran enojo en River

En una entrevista concedida a Mariano Closs en ESPN, el mandatario de River Plate comenzó diciendo lo siguiente al respecto: "Me parece bien que defienda a los árbitros como secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, pero hoy claramente tiene una incompatibilidad de funciones teniendo ese cargo y al mismo tiempo siendo el que selecciona a los árbitros".

"No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato (por Copa Argentina, no le sancionaron un claro penal con el encuentro 1-0 y luego la Banda perdió por penales). No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy. Si alguien piensa que la dirigencia de Brito fue un desastre lo puede decir, del mismo modo que debe haber libertad si uno cree que un arbitraje fue un desastre”, resumió Jorge Brito.

Luego, acotó: “Siempre creímos en tener un proceso transparente en las elecciones de los árbitros como el azar o el azar selectivo, dependiendo de las actuaciones de los árbitros. Ellos se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nunca es claro cuándo paran a un árbitro por errores o darle descanso. Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones”.