Compró una casa que estuvo cerrada 50 años y lo que encontró la dejó sin palabras: "Es una reliquia"

Entrar a una casa que permaneció clausurada por más de cinco décadas puede resultar, para muchos, el comienzo de una película de suspenso. Para Carolina, una joven diseñadora, significó el inicio de la aventura de su vida. La mujer decidió comprar una vivienda abandonada en su propio pueblo y, al girar la llave después de cincuenta años, se encontró con un escenario que parecía congelado en la década de 1970.

A través de su cuenta de TikTok, Carolina comenzó a documentar el proceso de "arqueología doméstica" que implica vaciar una propiedad con tanta historia. Lo primero que capturó su atención no fue el polvo acumulado, sino el diseño arquitectónico. "Su gran característica es la curva que da forma a toda la casa", explicó con entusiasmo, asegurando que esa estructura será el eje central de la futura remodelación.

A pesar del prolongado abandono, la propiedad reveló detalles que hoy son tendencia en el mundo del diseño de interiores. Carolina quedó maravillada con la luz natural que inunda cada ambiente y con el notable estado de conservación de los pisos y revestimientos originales. "Es que son preciosos", comentó mientras mostraba los materiales que planea restaurar para devolverles su brillo original.

No todo fue bueno

Sin embargo, el paso del tiempo también dejó sus huellas negativas. La carcoma hizo estragos en la mayoría de los muebles de madera, que no pudieron ser rescatados. Pero entre los escombros y el olvido, aparecieron verdaderas "joyitas" que lograron sobrevivir: una mesa antigua de asombrosa calidad —que Carolina ya imagina ubicada en su estudio—, cámaras de video de colección, valijas de época, televisores clásicos y hasta una máquina de escribir en perfecto estado.

Uno de los momentos más emocionantes del recorrido fue el ingreso a la cocina. Allí, la diseñadora encontró platos y tazas que hoy se comercializan como objetos de lujo en tiendas modernas. "La típica vajilla de tu abuela que se puso de moda; ahora mismo está en Zara y es preciosa", señaló con sorpresa al verificar cómo la moda es, efectivamente, un ciclo que siempre regresa.

El video de Carolina ya suma miles de reproducciones en la plataforma china y despertó la nostalgia de los usuarios, quienes siguen paso a paso la transformación de este tesoro arquitectónico que pasó de ser una ruina a una promesa de hogar con estilo. La diseñadora continúa compartiendo el progreso de la restauración, mientras sus seguidores esperan con expectativa el resultado final de esta vivienda que permaneció medio siglo esperando ser redescubierta.