Peligra la Finalissima entre Argentina y España por la escalada bélica en Medio Oriente

El mundo del deporte se mantiene expectante por la evolución de los acontecimientos bélicos en Medio Oriente, tras la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra Irán que desató una escalada regional de consecuencias impredecibles. Esta situación ya afectó al fútbol y pone en duda la concreción de la Finalissima, el partido entre la Selección argentina y España programado para el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, Qatar.

El duelo entre el campeón de América y el campeón de Europa genera grandes interrogantes, dado que Qatar fue víctima, junto a otros países de la zona, de los misiles lanzados por Irán en represalia por los bombardeos que terminaron con la vida del líder supremo Alí Khamenei. La condición de Qatar como aliado de Estados Unidos lo convierte en un blanco potencial en el conflicto.

La FIFA y el resto de los organismos futbolísticos internacionales siguen atentamente la evolución de los acontecimientos. El máximo organismo mundial no se manifestó oficialmente al respecto, aunque la preocupación existe en sus despachos. Por el momento, las autoridades prefieren apostar por la calma y la cautela, a la espera de cómo se desarrollan los próximos días.

Se suspendieron los deportes en Medio Oriente

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente represalia iraní.

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League. Esta medida se suma a la suspensión de las ligas de fútbol de Israel, Irán, Qatar y los demás países implicados, que tuvieron que aplazar los partidos previstos ante el ataque estadounidense que desató la guerra.

Asimismo, el torneo de básquetbol para jóvenes 'Next Generation', que se estaba disputando en Abu Dabi entre varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, quedó suspendido definitivamente por decisión de la Euroliga.

En este contexto de máxima tensión regional, la posibilidad de que la Finalissima se juegue según lo previsto el 27 de marzo en Qatar depende exclusivamente de la evolución del conflicto en los próximos días, mientras la FIFA mantiene un monitoreo constante de la situación.