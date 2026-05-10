Cómo eliminar el olor a humedad de las toallas con este truco casero

Muchas veces las toallas mantienen un aroma poco agradable aunque parezcan estar limpias. Este problema se intensifica durante los días de frío o épocas de humedad cuando hay poca ventilación en el hogar. El error principal ocurre al guardarlas o usarlas nuevamente sin que se hayan secado por completo. Esa humedad que queda en las fibras facilita que crezcan bacterias y hongos que causan el mal olor y esa sensación de toalla mojada permanente.

Un hábito que perjudica las telas es el uso excesivo de suavizante. Aunque buscamos que huelen bien, este producto crea una película que reduce la capacidad de absorber agua y atrapa la humedad. Para revertirlo y evitar el clásico olor a encierro, existe un método efectivo con ingredientes hogareños. Se requiere una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua bien caliente.

El primer paso consiste en lavar las piezas solo con el vinagre y el agua a alta temperatura. Luego se debe realizar un segundo ciclo de lavado agregando el bicarbonato. Al terminar, es vital extenderlas al sol o en un sitio muy ventilado para que se sequen totalmente. Este proceso ayuda a remover los restos de jabón, la humedad acumulada y los microorganismos.

Para mantenerlas en buen estado, se recomienda no dejarlas amontonadas en el baño tras el uso y colgarlas siempre extendidas. Lo ideal es higienizarlas cada tres o cuatro usos. Realizar una limpieza profunda cada pocas semanas ayuda a que recuperen su textura original y sequen mucho mejor.