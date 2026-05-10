Las autoridades sanitarias lograron identificar al llamado “paciente cero” del brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que mantiene en alerta a distintos países por la aparición de casos vinculados a la variante Andes del virus. Se trata de un ornitólogo neerlandés de 70 años que habría contraído la enfermedad durante una excursión realizada en Ushuaia, antes de embarcarse rumbo a la Antártida.

El hombre comenzó a presentar síntomas el 6 de abril y falleció el 11 de ese mes a bordo del crucero. En un primer momento, su muerte fue atribuida a causas naturales, pero posteriormente las investigaciones confirmaron que estaba infectado con hantavirus. Su esposa, de 69 años, también contrajo la enfermedad y murió días después en Sudáfrica, tras abandonar la embarcación.

El brote se originó en el crucero que había partido desde Ushuaia el 1 de abril con cerca de 150 pasajeros de distintas nacionalidades. Hasta el momento, las autoridades sanitarias internacionales confirmaron al menos ocho casos entre positivos y sospechosos, incluyendo varios fallecimientos.

La cepa detectada corresponde al virus Andes, considerada la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas, aunque los especialistas remarcan que este tipo de contagio es poco frecuente y requiere contacto estrecho.

Tras confirmarse el brote, se desplegó un operativo sanitario internacional para rastrear a pasajeros y contactos cercanos que descendieron del barco en distintos puntos del mundo. Parte de los pasajeros fueron aislados y monitoreados en Europa, Sudáfrica y América, mientras la Organización Mundial de la Salud sigue de cerca la evolución de los casos.

Especialistas insistieron en llevar tranquilidad y aclararon que el hantavirus no posee el nivel de transmisibilidad de otros virus respiratorios como el coronavirus. Aun así, las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica debido a la gravedad de la cepa involucrada y a la dispersión internacional de los pasajeros.