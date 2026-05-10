Cuatro recetas de guisos con arroz para combatir los días de frío

Cuando bajan las temperaturas, el arroz se convierte en el aliado perfecto para la mesa familiar. Es un ingrediente que rinde y se adapta a lo que haya en la heladera, permitiendo crear platos completos sin complicaciones. Entre las opciones más destacadas para estos días frescos aparecen cuatro propuestas que combinan nutrición y sabor casero.

Una de las alternativas más tentadoras es el arroz meloso preparado con pollo y champiñones. Para esta receta se necesitan 400 gramos de contramuslos y 250 gramos de hongos, que se cocinan junto a 320 gramos de arroz de grano redondo, cebolla, pimiento, ajo y tomate frito. El secreto está en sumar el caldo de a poco durante 17 minutos para lograr esa humedad característica. Es una comida especial condimentada con pimentón dulce que aporta unas 430 kcal por porción.

Para quienes buscan algo más liviano existe el guisito verde. Esta preparación utiliza cebolla, espinaca y queso crema para conseguir una textura suave con solo 300 kcal. Por otro lado, la dulzura de la calabaza es la gran protagonista de una versión cremosa ideal para niños. Con 400 gramos de este vegetal picado, cebolla y un toque de queso rallado se obtiene un plato reconfortante de 320 kcal.

Finalmente, la cocina italiana aporta el arroz a la napolitana con cerdo y repollo. Esta receta lleva 300 gramos de carne, repollo en tiras, cebolla y opcionalmente papas o ajo. Se destaca por su sencillez y sabor intenso al cocinarse con caldo de verduras.

Los expertos recomiendan elegir variedades como el doble carolina o tipo arborio para los resultados más melosos, mientras que el arroz largo fino queda mejor en las versiones más ligeras. Lo fundamental es cocinar con paciencia para que cada grano mantenga su punto justo.