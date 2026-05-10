El Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo su agenda cultural con nuevas propuestas de formación y espectáculos abiertos a la comunidad en el Centro Cultural Conte Grand. En este contexto, se anunciaron cursos vinculados al diseño de indumentaria y una destacada presentación artística que tendrá lugar este fin de semana.

Entre las iniciativas, se destaca el inicio de un curso de corsetería que comenzará el próximo 12 de mayo. La capacitación estará a cargo del diseñador de alta costura Nicolás Estrada, se dictará los días martes de 14 a 17 y no requiere experiencia previa. Se trata de una propuesta arancelada orientada a brindar herramientas en moldería y confección, promoviendo la formación en oficios creativos.

Además, se suma un curso gratuito de confección de pantalón palazzo, también dictado por Nicolás Estrada. Esta capacitación comenzará el 14 de mayo, tendrá una duración de dos meses y se desarrollará con encuentros semanales los días jueves. Con cupos limitados, la propuesta busca ampliar el acceso a la formación en diseño para toda la comunidad.

En el plano artístico, el espacio cultural será escenario de un espectáculo de relevancia nacional. La artista Susy Shock, junto al dúo Bazán Bonillo, presentará “Revuelo Sur, íntimas” el domingo 10 de mayo. La función será única en San Juan y propone un recorrido por su universo poético y musical, incluyendo canciones de su último trabajo y de discos anteriores.

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb y en la librería Desnivel Libros.

De esta manera, el Centro Cultural Conte Grand se consolida como un espacio clave para la formación y la difusión artística en la provincia. A través de estas políticas, el Gobierno de San Juan impulsa la cultura como eje de desarrollo, identidad y participación ciudadana.