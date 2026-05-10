San Juan amaneció este domingo con un marcado descenso de la temperatura pero con condiciones climáticas estables, luego de jornadas atravesadas por intensos vientos. Según el reporte del Servicio Meteorológico, se espera un día mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones y con un ambiente mucho más tranquilo en comparación con días anteriores.

Durante las primeras horas, la sensación térmica se ubicó por debajo de los 0°C, generando un inicio de jornada frío en toda la provincia. Sin embargo, con el correr de las horas, el ingreso de radiación solar permitirá una recuperación térmica progresiva. Para este domingo se prevé una temperatura mínima de 2°C y una máxima que alcanzará los 18°C, configurando un escenario templado hacia la tarde.

En cuanto al estado del cielo, las condiciones se mantendrán mayormente despejadas a lo largo del día, favoreciendo la realización de actividades recreativas al aire libre. No obstante, hacia la noche podría registrarse un aumento leve de la nubosidad, aunque sin implicar cambios significativos en el tiempo.

Otro aspecto relevante será la presencia de viento leve del sector sur y sudeste durante la mañana, con velocidades estimadas entre los 7 y 15 kilómetros por hora. A diferencia de jornadas previas, no se esperan ráfagas intensas ni fenómenos como el Zonda, lo que refuerza el carácter calmo del día.

De este modo, el domingo se presenta como una jornada ideal para disfrutar del fin de semana en San Juan, con buen tiempo, estabilidad y temperaturas agradables tras varios días de condiciones adversas.