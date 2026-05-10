Quién es la famosa que se enteró en TV que "está embarazada"

Camilota Deniz atravesó momentos de profunda angustia en la pantalla de eltrece durante una definición que puso en riesgo su lugar en el reality. La tensión se apoderó del estudio cuando le advirtieron que "Camila, de ayer a hoy, subiste 700 gramos. Y por dos kilos y 400 gramos, te hubieras ido de Cuestión de Peso si no te salvaba el público", confirmando que su desempeño en la balanza no había sido el esperado.

Ante la posibilidad de quedar eliminada, la participante decidió abrir su corazón y revelar el motivo detrás de sus dificultades recientes. Camila confesó que "No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada", una declaración que buscaba explicar su situación física. Sin embargo, la reacción del equipo médico no se hizo esperar.

Sergio Verón, visiblemente molesto, le recordó que "Desde que te conocemos en la clínica es la tercera vez que vos decís que estás embarazada. No estás embarazada". Además, el especialista fue determinante al aclarar que "Eso no influye en nada el supuesto embarazo que te genere tres kilos más", echando por tierra cualquier justificación médica relacionada con un posible periodo de gestación.

Este difícil episodio se suma a un camino de idas y vueltas para la concursante, quien había concretado su regreso al programa en marzo de 2026. En aquel momento, la producción le dio una nueva oportunidad bajo la premisa de que "Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda".

Su recaída estuvo ligada a un contexto familiar delicado, específicamente a la recuperación de su hermano Thiago Medina. En el ciclo explicaron que ella "Pensó que se las sabía todas, después de la recuperación de su hermano recayó, se descontroló, se desordenó Camila", lo que afectó su conducta alimentaria.

La propia participante se mostró muy dolida por su presente al reconocer que "Estoy peor que cuando entré a Cuestión de Peso". Aunque en su mejor momento logró bajar casi 40 kilos y romper la barrera de los 100, hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad similar a sus inicios.

Al darle la bienvenida, le informaron que "Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!", una cifra que la ubica muy cerca de los 139,10 kilos que registró en mayo de 2024. Fue su hermano quien la incentivó a no bajar los brazos con un mensaje directo: "che, gorda, ¿por qué no te ponés las pilas?".