La foto a cara lavada de Marta Fort que generó causó todo tipo de comentarios

Marta Fort tiene 22 años y casi 1.000.000 de seguidores que analizan cada uno de sus posteos en las redes sociales. La hija de Ricardo Fort sorprendió a todos al mostrarse a cara lavada antes de comenzar una producción de fotos. Los elogios llegaron rápido y sus fanáticos le escribieron mensajes como "Con esa cara tallada por los dioses, nenita" y "Por favor, qué piel saludable. Tu padre está súper orgulloso de lo reina que sos".

Otras personas destacaron su frescura y comentaron que "Si te dejás sin maquillaje la piel te queda mejor, hermosa" mientras que otros usuarios afirmaron que "Ella es literalmente icónica y vos sos increíble". Tras lucir su rostro al natural, un equipo trabajó su piel con bronceadores, rubores y polvos traslúcidos. El diseño final fue un vestido blanco de Claudia Arce que incluía los crucifijos originales de los rosarios de su padre.

Lejos de las cámaras argentinas, la joven vive una rutina de lujos en Miami. En una charla con Federico Bal para el programa Resto del mundo confesó que "Y ayer gasté 3 lucas (USD 3.000), me abaraté un poco". Al consultarle si ese nivel de gasto era habitual, ella respondió con total naturalidad que "Sí, es lo normal". Incluso recordó entre risas un descuido financiero al relatar que "Un día casi gasto 11 mil dólares por error cuando me acercaron el posnet".

De regreso en Buenos Aires, la influencer abordó el tema de sus salidas nocturnas y estimó que una cena para dos personas en lugares exclusivos ronda los $350.000. Sobre su presente sentimental, Marta aseguró en una reciente entrevista que "No tengo que estar en pareja para estar bien." La modelo manifestó que hoy prefiere mantener su independencia y aclaró que no tiene problemas en asumir los gastos durante una cita si la situación surge de forma espontánea.