La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica Sede Cuyo anunció la 6ª edición del Festival Federal de Cortos “ENERC se Proyecta Cuyo”, que se llevará a cabo del 13 al 16 de mayo en su sede ubicada en calle 25 de Mayo Oeste 1670, en Capital. El evento reunirá proyecciones, competencias, charlas y talleres, en el marco de la celebración por los 10 años de la institución en la región.

Bajo el lema “10 años enseñando cine”, esta edición especial conmemorará una década de trabajo sostenido en la formación audiovisual, consolidando el vínculo con la comunidad sanjuanina y el desarrollo del sector en Cuyo. El festival, organizado por estudiantes, egresados y miembros de la comunidad ENERC, se realiza de manera simultánea en las ocho sedes del país.

El eje principal del evento estará centrado en la exhibición de cortometrajes, organizada en distintos bloques temáticos: Proyección Federal, con producciones de todas las sedes; Proyección de Tesis 2026, con trabajos finales de estudiantes; Proyección Cuyana, enfocada en realizaciones regionales; Proyección Continua, con muestras permanentes; y una Proyección Aniversario que celebra los 10 años de la sede. El cierre incluirá la Proyección Competencia 48 Horas y la correspondiente premiación a cargo de un jurado federal.

Una de las propuestas más destacadas será justamente la Competencia de Cortos 48 Horas, abierta a toda la comunidad de Cuyo. Los equipos deberán producir un cortometraje completo en ese lapso, siguiendo consignas específicas. Los trabajos serán exhibidos al finalizar el festival y evaluados por especialistas de todo el país. Además, esta edición sumará una competencia de fotografía, ampliando las disciplinas vinculadas al lenguaje audiovisual.

El festival también ofrecerá una nutrida agenda de formación con charlas y talleres a cargo de referentes del sector. Entre las actividades se destacan propuestas sobre cine sin cámara en Super 8, construcción de personajes desde la psicología, producción en animación, técnicas de streaming, derechos de autor, sonido, soportes fotoquímicos, herramientas de VFX y abordajes culturales como las representaciones del Japón en el cine, entre otras.