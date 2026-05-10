Martín Menem: "Pido perdón a los sanjuaninos por lo que hizo La Rioja"

Martín Menem llegó a la provincia de San Juan para participar de la Expo Minera 2026 y su presencia dejó definiciones de peso. Acompañado por Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados recorrió los stands y se mostró sorprendido por el despliegue de la actividad. A su vez, se refirió al conflicto entre provincias por el camino del proyecto Vicuña.

El legislador riojano comentó que “estuve en la Feria Minera en San Juan, habría que ver el movimiento impresionante que genera” y remarcó un detalle político al observar que “estaban todos los gobernadores menos Quintela”.

El trasfondo de su visita estuvo marcado por el conflicto judicial en el camino de Guandacol, que afecta el acceso al proyecto Vicuña en territorio sanjuanino. Menem no ocultó el malestar del sector privado y afirmó que muchas firmas “no quieren saber nada” con la actual administración de su provincia. Al comparar los distritos vecinos, señaló que “estamos al lado de San Juan, tenemos una geografía muy parecida y recursos similares, pero uno ve cómo San Juan crece y cómo en La Rioja la situación sigue empeorando”.

Ante este panorama, el diputado optó por un gesto de cercanía y pidió disculpas “a los sanjuaninos por la injerencia del Gobierno de La Rioja en intentar frenar ese camino de crecimiento que llevan adelante desde hace más de 20 años”. Además, reveló que tuvo que actuar personalmente para evitar que el conflicto escalara y pusiera en riesgo puestos de trabajo.

Sobre sus gestiones para destrabar la situación con la empresa Vicuña, el legislador explicó que “Vicuña es uno de los proyectos mineros más importantes del país. Hablé con la empresa para pedir paciencia y también con funcionarios de La Rioja para buscar una solución”. Su preocupación también alcanzó a los vecinos de Guandacol, quienes ven con temor el impacto laboral que podría tener la paralización de ese acceso en su economía diaria.