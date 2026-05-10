Quién es la famosa que estuvo grave tras una mala cirugía dental

Floppy Tesouro compartió el calvario que atravesó durante cuatro meses tras una visita al dentista que se complicó de forma inesperada. Lo que comenzó como un tratamiento de conducto que no se terminó de hacer derivó en una infección y una internación prolongada que afectó seriamente su calidad de vida. La modelo relató que después del procedimiento empezaron los dolores mucho más fuertes, no solo en la parte de la muela, sino también con el correr del tiempo, neuralgias muy fuertes y recibió una respuesta que la derrumbó al saber que "odontológicamente no había nada que hacer".

El cuadro médico escaló hasta convertirse en una neuralgia del trigémino, un trastorno que provoca dolores faciales insoportables. Al recordar esos momentos de angustia en el programa A la tarde, la famosa aseguró que es "un dolor que no le deseo a nadie". Tesouro explicó que sintió la irregularidad desde el primer momento al afirmar que "yo sabía que había entrado bien al odontólogo y había salido mal".

La complicación física más severa fue la pérdida de movilidad en su rostro. Sobre esto detalló que "tuve un trismus, se me había trabajo la mandíbula a cero, que actualmente sigo con el tratamiento porque no puedo abrir la boca del todo. Yo no podía comer, no me pasaba ni siquiera el tenedor en la boca, literal". A pesar de haber vivido semanas críticas, la conductora mostró una mejoría en su salud y se mostró resiliente al declarar que "soy una mujer fuerte".