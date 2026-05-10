Violento robo a una familia de Albardón: le desvalijaron la casa

Una familia de Albardón vivió una tarde de angustia cuando delincuentes aprovecharon su ausencia para desvalijar su vivienda ubicada en la calle Sarmiento, a pocos metros de la Ruta 40. Los residentes se habían retirado del hogar por un breve lapso para realizar compras, pero ese momento fue aprovechado por malvivientes que merodeaban el sector.

Según los datos de la investigación, los sujetos lograron entrar a la propiedad tras forzar violentamente una de las ventanas. Una vez en el interior, revisaron las distintas habitaciones y se alzaron con un botín diverso que incluyó una pava eléctrica, un horno, prendas de vestir y diversos artículos de cosmética. Los ladrones huyeron del lugar sin ser advertidos por los vecinos en primera instancia.

Al retornar a la casa, los damnificados se encontraron con el desorden y la falta de sus pertenencias, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades. Personal policial de la jurisdicción se hizo presente en el domicilio para iniciar las pericias de rigor y recolectar testimonios que permitan identificar a los autores del robo. Este suceso incrementó el malestar entre los habitantes de las inmediaciones, quienes solicitaron un refuerzo en los patrullajes preventivos para evitar que se repitan este tipo de ingresos a las viviendas.