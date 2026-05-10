Lionel Messi contó cómo ayuda a su esposa en su nuevo negocio millonario

En una charla muy relajada con el Pollo Álvarez en el programa Lo del Pollo, Lionel Messi decidió abrir su corazón para contar cómo vive el presente profesional de Antonela Roccuzzo. El capitán de la Selección argentina, quien suele ser reservado con su intimidad, sorprendió al relatar la forma en que se organizan actualmente en el día a día para que ella pueda desarrollarse como empresaria.

Durante la entrevista, el conductor quiso saber sobre este cambio y le preguntó "Anto está full empresaria, ¿Cómo es eso, te toca acompañar?". Ante la consulta, el ídolo destacó el gran esfuerzo que hace su esposa y confesó que "La verdad que a ella le cuesta mucho hacerlo, y si nunca lo hizo fue porque a ella le costaba soltar a los nenes, de dejarlos, de no estar en la rutina al día a día, de no irlos a buscar al cole o llevarlos a algún lado, al entrenamiento.",

Esta nueva etapa familiar obligó a reordenar las tareas en la casa. El periodista le comentó con simpatía "Te toca amo de casa, a bancar la parada" y el futbolista respondió con naturalidad que "La verdad que son pocas las veces, pero sin problema. Y yo acompañando de ese lado, haciéndome cargo de los nenes.", De esta manera, el crack se mostró como un padre presente que celebra el crecimiento personal de su compañera.

Para cerrar el tema, Messi expresó el orgullo que siente al ver a Antonela disfrutar de sus propios logros y proyectos. Según explicó el capitán, "Ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute, porque lo hace por eso, porque le gusta y le agarró cariño, así que está perfecto." Su confesión dejó ver una faceta de compañero incondicional que apoya los nuevos desafíos de su mujer mientras ella se anima a soltar un poco más la rutina doméstica.,