Esta semana se conoció la noticia de que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, había sido procesado por abuso sexual y desobediencia, por lo que el colectivo Actrices Argentinas se manifestó al respecto.

El comunicado de Actrices Argentinas contra Axel Kicillof por apoyar a Fernando Espinoza

De acuerdo a lo que indicaron en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram: “Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue procesado por abuso sexual simple y desobediencia. La denunciante era su secretaria y había sido contratada ‘en negro’. Luego de la denuncia, el funcionario violó las restricciones impuestas e intentó contactarse con ella”.

Luego de eso continuaron: “La Jueza Fabiana Galletti agrega a la acusación de abuso sexual un claro abuso de poder en sus argumentos para el procesamiento. Nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo de Intendente del municipio más grande de PBA”.

Así es como concluyeron afirmando: “Instamos a la ministra de Géneros de PBA, Estela Díaz y al Gobernador Axel Kicillof a romper el silencio que avala este tipo de delitos. Pedimos Justicia para la denunciante de Fernando Espinoza”.

Procesaron a Fernando Espinoza por abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual y desobediencia, en el marco de una denuncia realizada por una ex secretaria.

De acuerdo a lo que establece la denuncia: “Fue una imposición como algo decidido por él. Me intimidó, no tenía opción de decir que no. Terminé aceptando, pero presionada”.

Continúa indicando: “Era su amigo y le refirió que era normal que quisiera cenar con allegadas al trabajo, que solía hacerlo. Esa noche no pasó nada y cenamos normalmente, pero me sentí muy incómoda”.

Incluso, reveló que: “A los pocos días, volvió a mi casa. Durante la cena tuve una sensación física extraña. Pensé que me había puesto algo en la bebida”.