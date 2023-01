Eduardo Cáceres se filmó en inmediaciones del obrador de la empresa a cargo de la obra del Acueducto Gran Tulum e hizo una grave denuncia. El exdiputado de Juntos por el Cambio aseguró que había 7 kilómetros de tuberías que fueron colocados y retirados de la obra, causando pérdidas millonarias al Estado. Desde OSSE, tras la aparición del material en Tik-Tok, desmintieron estos datos.

“Estoy a la altura de la planta de Loma Negra”, dice el exdiputado, “donde se encuentran un montón de caños que han sido sacados, después de ponerlos de la obra del acueducto Gran San Juan”. Cáceres no dice el número estimado, sino que superpuesto en el video aparecen gráficas que dicen que son 7 los kilómetros de cañería que están en el obrador, como presunto desperdicio.

Desde OSSE aseguraron que los caños que se encontraban en el lugar no habían pasado la prueba hidráulica que se les realiza habitualmente y que por eso fueron retirados. Además, negaron que se tratara de 7.000 metros, si no que eran un total de 1.100 metros, ya que se retiró el lote completo.

El referente siguió pidiendo saber “si fueron sacados, por qué fue así, cómo se compraron vuelta, si hubo una licitación o si se hizo cargo la empresa”. Cáceres criticó que estos datos no están disponibles debido a que no está vigente la Ley de Información Pública.

Al respecto, desde el organismo público aclararon que no hubo un costo mayor para la provincia, ya que la cañería estaba en garantía. Como no cumplían con los estándares de calidad, la empresa proveedora se hizo cargo de la totalidad de los costos y ya reemplazó la cañería. De esta manera, negaron lo que decía el video de Cáceres, nuevamente en un gráfico y no en palabras del exdiputado.

Es que en el material aseguraban que la compra de caños en total costó U$S75 millones y que lo que se habría colocado y retirado tiene un costo de U$S10 millones.

Otro de los puntos que explicaron desde Obras Sanitarias es que los caños se encuentran en el lugar porque se pusieron a disposición de la empresa para que los retire y recicle. Es que si bien ya no serán usados en el acueducto, el material usualmente se reutiliza.

Sobre la obra

Se trata de una obra estratégica que proveerá el agua que necesitará el San Juan del millón de habitantes. El mismo tiene casi 1,1 kilómetros de longitud, pasará por debajo de la Sierra de Marquesado y se extenderá desde la Ruta 115 hasta el Jardín de los Poetas.

Aportará un caudal de agua suficiente para abastecer al San Juan que se proyecta para dentro de 50 años, cuando se espera que la población supere 1.000.000 de habitantes y crezca significativamente el consumo humano.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra, se hará junto al Túnel de Zonda, que conectará a este departamento con Rivadavia y tendrá una altura de 10 metros. Por su interior irán las cañerías de 1.300 milímetros de diámetro del acueducto principal y un camino de dos carriles.