Este jueves, a 18 días de ser detenidos por un delito grave, un juez puso en libertad a Víctor Alejandro Bustos y Mauricio Ovejero, dos de los tres exoperarios que OSSE echó, acusados de haber adulterado el agua de San Juan. Sólo uno de los señalados seguirá detenido, el capataz Víctor Hugo Godoy, quien tiene antecedentes por violencia de género.

Esto no quiere decir que Bustos y Ovejero hayan sido exculpados por lo que pasó. Los extrabajadores fueron beneficiados por un juez que entendió que no es necesario que transiten la investigación detenidos, por lo que los dejó en libertad mientras dura la investigación y deberán cumplir con ciertas pautas y medidas para no ser nuevamente llevados a prisión.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los tres acusados habían recibido prisión preventiva durante los cuatro meses porque el juez de Garantías, Federico Rodríguez, entendía que había riesgo de que afectaran el proceso, ya que hace muchos años trabajan en la planta. En el caso de Godoy, el que sigue tras las rejas, esto se agravaba porque fue condenado por agredir a su expareja.

Los abogados de Ovejero y Bustos, Fernando Bonomo y César Jofré respectivamente, pidieron rever esta primera decisión judicial y solicitaron la liberación de sus clientes. En esta segunda audiencia, esta vez frente al juez de Impugnación, Daniel Guillén, quien dio de baja la medida dictada por su colega de garantías.

El hecho

La maniobra que hicieron los operarios el pasado 6 de diciembre, por la que terminó contaminándose agua potable con bacterias es inexplicable. Alejandro Bustos es quien aparece en el video abriendo una válvula de desagote de la cisterna grande, donde debía acumularse y tratarse agua potable. Cinco horas después, los tres acusados, Fabián Ovejero, Hugo Godoy y el mismo Bustos, cerraron el paso del agua.

Pero en ese tiempo, porque había otra compuerta accionada, entró agua turbia y con presencia de bacterias al agua potable. Según la investigación, también adulteraron las planillas de calidad de agua, ocultando la contaminación.

Publicidad

El peligro concreto se ocasionó porque ingresó barro del decantador, donde había microorganismos potencialmente peligrosos, que vienen con el agua naturalmente. Esa sería la acción que constituiría el delito de adulteración de agua potable. Que no hayan anotado en las planillas los resultados del turbidímetro podría entenderse como una forma de ocultar lo que ocurrió.

Una vez que se conoció lo ocurrido, luego de que ingresaran en pocas horas 182 denuncias porque el agua llegaba a las casas con mal olor y color, OSSE inició una investigación. Determinaron la responsabilidad de los tres operarios y los echaron. Además, hicieron una denuncia en la Justicia, específicamente en la fiscalía de Delitos Especiales, que es la que está llevando a cabo la investigación por adulteración de agua potable.