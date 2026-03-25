Acusaron a Di María de infiel y su esposa respondió con furia

Jorgelina Cardoso desató una fuerte contraofensiva mediática tras la difusión de un hilo en la red social X que sugería supuestos engaños de Ángel Di María en Rosario. El conflicto se originó cuando un usuario afirmó que el jugador invitaba a modelos a su barrio cerrado y que su esposa revisaba las listas de ingreso.

Ante esto, Cardoso no tardó en reaccionar públicamente en sus historias de Instagram donde lanzó que "jajaja ¿querés fama tontito? Este no es el camino, te metiste en la boca del lobo. Tenés que volver a nacer para ser más inteligente".

La mujer del futbolista continuó exponiendo al joven asegurando que "es el chico que quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele… Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando… Colaboren guerreros".

En medio de la polémica, la panelista Juli Argenta reveló haber sido acosada por el mismo individuo, señalando que "veo que es acosador de profesión con todo el mundo". Ante la escalada del enfrentamiento, Jorgelina decidió filtrar el número de teléfono del autor del rumor, sosteniendo con firmeza que "se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia".

Finalmente, el tuitero borró sus publicaciones mientras Cardoso cerró el tema sentenciando que "si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y mentir. FIN".