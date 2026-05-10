En el marco de un operativo de prevención y seguridad desplegado durante el partido entre San Martín de San Juan y Patronato de Entre Ríos, efectivos de la Comisaría 2ª de Concepción secuestraron bebidas alcohólicas que eran comercializadas sin autorización en las inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez.

El procedimiento se realizó el pasado sábado 9 de mayo sobre calle Mendoza, frente al ingreso a la platea este del estadio. Allí, personal policial detectó a una mujer que vendía cerveza en la vía pública sin contar con los permisos correspondientes.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a notificar a la involucrada y al secuestro de una conservadora que contenía 30 latas de cerveza de las marcas Quilmes y Budweiser. Los elementos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del 3° Juzgado de Faltas.

Desde la Policía recordaron que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las canchas y sus alrededores durante la realización de espectáculos deportivos oficiales, en el marco de las normativas vigentes para garantizar la seguridad en este tipo de eventos.