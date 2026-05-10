La caída de Boca Juniors ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura no solo significó otro golpe deportivo, sino que también desató una ola de memes y burlas en redes sociales. Tras el pitazo final en La Bombonera, las reacciones no tardaron en multiplicarse.

El equipo xeneize sumó así su cuarta eliminación en apenas un año y medio jugando como local, luego de las caídas ante Alianza Lima por Copa Libertadores, frente a Independiente en el anterior Apertura y contra Racing Club por el Clausura. Este contexto profundizó el malestar entre los hinchas y potenció las críticas hacia el rendimiento del equipo.

En redes sociales, la derrota se convirtió rápidamente en tendencia, con usuarios que compartieron imágenes, videos y montajes irónicos apuntando al presente futbolístico del club. Las bromas hicieron foco en los errores defensivos, la falta de reacción del equipo y la seguidilla de eliminaciones en instancias tempranas.

Además del enojo de los propios simpatizantes, los hinchas de otros clubes aprovecharon la ocasión para sumar cargadas, consolidando a Boca como uno de los temas más comentados de la jornada deportiva.

De esta manera, la eliminación no solo dejó consecuencias dentro de la cancha, sino que también tuvo un fuerte impacto en el clima digital, donde los memes se transformaron en el reflejo inmediato del descontento y la rivalidad futbolera.