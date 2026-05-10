La eliminación de Boca Juniors en los octavos de final del Torneo Apertura provocó una fuerte repercusión en el mundo xeneize. Luego de la derrota 3-2 ante Huracán en La Bombonera, varios periodistas que siguen el día a día del club cuestionaron con dureza la actuación del equipo y dejaron mensajes cargados de preocupación por el presente futbolístico.

Uno de los primeros en expresarse fue el periodista Martín Arévalo, quien apuntó directamente a los errores defensivos cometidos durante el partido. “Tres errores groseros” marcaron el desarrollo del encuentro, sostuvo, y calificó la eliminación como “dura” para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

También hubo cuestionamientos de Leandro Aguilera, quien definió la presentación como una “decepcionante actuación” y remarcó que el plantel mostró falta de madurez en un contexto que parecía favorable. Según analizó, el equipo dejó escapar un partido que tenía posibilidades de controlar.

Por su parte, Martín Souto puso el foco en el clima que se vive actualmente en La Bombonera. El periodista sostuvo que la presión de los hinchas, históricamente un factor positivo para Boca, ahora juega en contra del equipo. Además, vinculó esta eliminación con otras recientes caídas sufridas como local.

La derrota generó un fuerte impacto porque Boca Juniors llegaba como uno de los candidatos al título y con expectativas altas tras una serie de resultados positivos. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar fragilidad defensiva y dificultades para sostener el resultado, incluso frente a un rival que terminó el encuentro con dos jugadores menos.

El golpe profundiza las dudas alrededor del presente futbolístico del club y aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores en un semestre clave para las aspiraciones deportivas del conjunto xeneize.