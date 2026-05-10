El desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo en el puerto de Granadilla, bajo un estricto operativo sanitario coordinado por el Ministerio de Sanidad de España.

Los primeros en abandonar la embarcación fueron 14 ciudadanos españoles y un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, quienes fueron trasladados en dos lanchas hasta tierra firme. Desde allí, abordaron un autobús de la Unidad Militar de Emergencias con destino al aeropuerto Tenerife Sur.

En ese punto ya se encontraba preparado un avión militar que llevará a los pasajeros hasta Madrid, donde cumplirán la cuarentena en un hospital militar. En tanto, el especialista de la OMS continuará viaje hacia Países Bajos en un vuelo comercial.

Según se informó, los pasajeros desembarcaron utilizando medidas de protección, con chubasqueros, mascarillas y bolsas con sus pertenencias, en el marco de los protocolos sanitarios establecidos ante el brote.

El operativo continuará durante toda la jornada con nuevos traslados, organizados según la disponibilidad de vuelos hacia los países de origen de los viajeros. Tras los ciudadanos españoles, será el turno de los pasajeros de Países Bajos, junto a personas provenientes de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación del barco.

El despliegue busca garantizar un retorno seguro y controlado de los pasajeros, mientras las autoridades sanitarias internacionales continúan el seguimiento del brote detectado a bordo del crucero.