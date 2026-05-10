El operativo San Juan Cerca se instalará en la localidad de Cañada Honda del 11 al 15 de mayo, con atención de 8 a 13:30 horas, junto a los servicios nacionales del Tren de Capital Humano. La iniciativa apunta a descentralizar la atención estatal y facilitar el acceso a trámites y prestaciones a vecinos de zonas alejadas del Centro Cívico.

La llegada del operativo a este punto del departamento Sarmiento responde a la presencia de vías ferroviarias activas, lo que permite el acceso de la formación nacional que recorrerá la provincia durante todo mayo. En ese marco, los ciudadanos podrán realizar consultas en Anses, gestionar el DNI a través del Renaper y acceder al laboratorio de lentes del programa Ver para ser Libres.

Además, podrán acercarse vecinos de distintos distritos y departamentos cercanos. El municipio dispuso movilidades para facilitar el traslado desde puntos como Cochagual, Punta del Médano, Media Agua, Colonia Sur, Las Lagunas, Guanacache, Pedernal y Los Berros, entre otros.

Durante el operativo, se ofrecerán trámites y servicios de múltiples áreas. En Desarrollo Humano, se podrá gestionar el Certificado Único de Discapacidad, programas alimentarios y registros de emprendedores. En Salud, habrá controles de medicina general, ginecología, cardiología, odontología, salud mental, vacunación y otras especialidades. También se brindará asesoramiento sobre tarjeta SUBE, licencias de conducir y temas previsionales y laborales.

A esto se suman gestiones de Producción, Trabajo e Innovación para productores y ganaderos, consultas en Defensa al Consumidor, y servicios de Economía como creación de cuentas de CIDI, consultas impositivas en Rentas y desbloqueo de notebooks. También participarán áreas como Minería, Educación (con trámites docentes y programas como FinES y Progresar), Turismo, Cultura y Deporte, e Infraestructura con servicios del IPV.

En materia de servicios públicos, estarán presentes EPRE y OS, brindando información sobre tarifa social, planes de pago y reclamos. Además, Ambiente ofrecerá asesoramiento en forestación y sanidad animal, mientras que Seguridad emitirá certificados de antecedentes, entre otras gestiones.

Por su parte, el Tren de Capital Humano brindará prestaciones médicas como consultas oftalmológicas con entrega de anteojos para niños de 6 a 17 años, estudios de diagnóstico por imágenes como radiografías y mamografías digitales, entre otros servicios.

La atención será por demanda espontánea, sin turno previo. Los interesados deberán concurrir con DNI y fotocopias, además de la documentación requerida según el trámite. Salvo gestiones puntuales del Renaper, el resto de los servicios será gratuito, aunque algunas prestaciones contarán con cupos limitados.

Tras su paso por Cañada Honda, el operativo continuará en el departamento Caucete, donde atenderá del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, ampliando el alcance territorial de este programa provincial.