La FIFA introducirá cambios inéditos en la indumentaria de los jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de resaltar momentos históricos dentro del torneo. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del llamado “Debut Patch”, un parche especial que identificarán a los futbolistas que disputen su primer partido en una Copa del Mundo.

Este distintivo será utilizado exclusivamente por los jugadores debutantes durante cada encuentro y, una vez finalizado, será retirado para su conservación como pieza de colección. Según trascendió, estos parches formarán parte de tarjetas comerciales desarrolladas por la empresa Fanatics, que mantiene un acuerdo exclusivo con la FIFA y comenzará a distribuir este material oficialmente a partir de 2031.

La implementación anticipada en 2026 permitirá acumular elementos originales utilizados en los partidos, incrementando su valor como memorabilia. En este sentido, el CEO de Fanatics, Michael Rubin, confirmó que esta estrategia busca preservar piezas auténticas vinculadas a momentos clave del torneo antes del lanzamiento formal de las colecciones.

Además del parche de debut, la FIFA incorporará nuevas insignias en las mangas de las camisetas. Se trata de cuatro variantes que reflejarán la historia de cada selección en la competencia. Los equipos sin títulos llevarán el logo oficial del torneo en versiones adaptadas a sus colores, mientras que las selecciones campeonas lucirán un parche dorado exclusivo, como reconocimiento a sus logros en ediciones anteriores.

A su vez, se sumará un parche renovado en el brazo izquierdo con mensajes de campaña vinculados al evento, integrando un componente social y simbólico a la indumentaria. Esta práctica, habitual en ligas deportivas de Estados Unidos, será adoptada por primera vez de manera integral en un Mundial.

Con estas innovaciones, la Copa del Mundo 2026 no solo buscará modernizar el aspecto visual de las camisetas, sino también reforzar el valor emocional y coleccionable de cada partido. Los nuevos parches convertirán cada debut y cada historia en un símbolo tangible, marcando un nuevo capítulo en la identidad del torneo más importante del fútbol.