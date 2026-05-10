El conflicto por el radiotelescopio CART instalado en San Juan sumó repercusión internacional luego de que el The New York Times publicara un informe sobre el tema, en el que analiza cómo la rivalidad entre Estados Unidos y China impacta en el desarrollo científico en Sudamérica. La situación fue difundida por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan a través de sus redes sociales.

El artículo pone el foco en el proyecto del China-Argentina Radio Telescope, ubicado en Calingasta, que se encuentra paralizado desde hace meses. Se trata de una iniciativa impulsada por la UNSJ y el Conicet, considerada estratégica para el desarrollo de la radioastronomía y la geodesia a nivel global.

Según detalla el informe, uno de los principales obstáculos es la decisión del gobierno nacional de no renovar los acuerdos bilaterales con China, lo que dejó el proyecto en un limbo administrativo. Esta definición política se vincula con cuestionamientos sobre el posible uso dual, civil y militar, de la tecnología involucrada, en línea con preocupaciones manifestadas por Estados Unidos.

A esto se suman problemas operativos que impiden avanzar con la obra. Entre ellos, la retención en Aduana de piezas clave para completar la antena, pese a que, según investigadores, la documentación estaría en regla. Además, la falta de renovación de convenios con la Academia China de Ciencias impide el ingreso de técnicos especializados que deben realizar el montaje final.

El proyecto CART tiene un alto valor científico, ya que permitiría realizar mediciones de extrema precisión sobre el movimiento de las placas tectónicas, aportando información clave para estudios geofísicos a nivel mundial. Sin embargo, la tensión geopolítica entre potencias y las decisiones adoptadas a nivel nacional mantienen frenado su desarrollo.

De este modo, un proyecto científico radicado en San Juan quedó en el centro de una disputa internacional, reflejando cómo los intereses estratégicos globales pueden incidir directamente en iniciativas locales de investigación y desarrollo.