Un violento incendio se desató durante la noche del sábado en una vivienda del departamento Rawson, dejando como saldo un hombre herido y severos daños materiales. El hecho generó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos y personal sanitario.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Gobernador Castro, entre Amán Rawson y San Roque. Por causas que aún no fueron establecidas, el fuego se inició y rápidamente tomó grandes dimensiones, al punto de que las llamas podían observarse desde varias cuadras a la redonda.

Ante la magnitud del incendio, acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar el avance del fuego y evitar que se propagara hacia viviendas linderas. La intervención permitió contener las llamas tras varios minutos de ardua labor.

En medio del operativo, los efectivos lograron rescatar a un hombre de aproximadamente 57 años, quien presentaba heridas producto del incendio. De inmediato fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia a un servicio de urgencias médicas para su atención.

Hasta el momento, no trascendió el estado de salud del herido ni se confirmó si había otras personas dentro de la vivienda al momento del siniestro. Tampoco se determinaron las causas que originaron el fuego, por lo que se espera el avance de las pericias para esclarecer el hecho.