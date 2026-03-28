El delantero de Boca Adam Bareiro mantiene viva la ilusión de disputar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay, aunque su presencia aún no está asegurada y depende de su rendimiento en los próximos meses.

Si bien no fue convocado en la última doble fecha FIFA, el entrenador Gustavo Alfaro lo sigue teniendo en consideración dentro del universo de atacantes que evalúa para la Copa del Mundo.

El principal obstáculo para el futbolista es la fuerte competencia en su puesto. Paraguay cuenta con varios delanteros en buen nivel, como Álex Arce, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria y Ronaldo Martínez, quienes sí fueron citados recientemente y corren con ventaja en la carrera por un lugar en la lista definitiva.

En cuanto a su rendimiento con la selección, Bareiro tiene números que no terminan de consolidar su candidatura: disputó nueve partidos entre Copa América, Eliminatorias y amistosos, pero no logró convertir goles ni aportar asistencias en más de 400 minutos en cancha.

Su última convocatoria fue en septiembre de 2024, cuando no sumó minutos ante Uruguay y permaneció en el banco frente a Brasil, lo que marcó un retroceso en su consideración dentro del equipo nacional.

Sin embargo, su presente en Boca puede jugar a favor. El delantero viene sumando minutos y busca consolidarse en el equipo para recuperar protagonismo y volver a meterse en la órbita de la selección paraguaya.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Bareiro enfrenta meses decisivos: deberá destacarse en el Xeneize para revertir su situación y convencer a Alfaro de incluirlo entre los convocados que representarán a Paraguay en la máxima cita del fútbol.