España goleó 3-0 a Serbia en un amistoso internacional disputado como preparación para el Mundial 2026, en lo que fue su primer partido tras la cancelación de la Finalissima frente a la Selección argentina.

El encuentro surgió como alternativa luego de que se suspendiera el cruce entre los campeones de Europa y América, previsto originalmente para la misma fecha. Ante ese escenario, la federación española acordó disputar este amistoso en Villarreal para no perder ritmo competitivo.

En el campo de juego, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró superioridad desde el inicio y resolvió el partido con autoridad. Mikel Oyarzabal fue una de las grandes figuras al marcar por duplicado, mientras que el debutante Víctor Muñoz selló la goleada.

El resultado ratificó el buen momento del seleccionado español, que se perfila como uno de los candidatos para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Del otro lado, Serbia —que no logró clasificarse a la Copa del Mundo— utilizó el encuentro como parte de su calendario internacional, aunque no pudo sostener el ritmo ante un rival más consolidado.

La cancelación de la Finalissima, que iba a enfrentar a España con Argentina, se produjo tras la imposibilidad de encontrar una sede alternativa y en medio de un contexto internacional complejo, lo que obligó a ambas selecciones a reorganizar sus agendas con amistosos.

Con esta victoria, España dejó una imagen sólida y continúa ajustando detalles en la recta final de su preparación, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol mundial.