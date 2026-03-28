El golfista estadounidense Tiger Woods fue detenido en Florida luego de protagonizar un accidente con su camioneta, que terminó volcada tras impactar contra un vehículo en una ruta de doble mano. El hecho ocurrió cerca de su domicilio en Jupiter Island y no dejó heridos.

Según informaron las autoridades, el deportista intentó sobrepasar a un camión con remolque a alta velocidad, pero rozó la parte trasera del vehículo y perdió el control, lo que provocó el vuelco de su camioneta. Woods logró salir por sus propios medios antes de la llegada de la policía.

Tras el incidente, los agentes detectaron signos de deterioro en el conductor y lo arrestaron bajo sospecha de manejar bajo los efectos de sustancias. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, los investigadores creen que podría haber estado afectado por medicamentos o drogas.

Además, el ex número uno del mundo se negó a realizar un test de orina, lo que constituye un delito adicional en el estado de Florida. Por este motivo, enfrenta cargos por conducción bajo influencia con daños a la propiedad y por negarse a una prueba legal.

Woods permaneció detenido durante al menos ocho horas, tal como exige la legislación local, y luego fue liberado. Las autoridades aclararon que no recibió un trato especial pese a su notoriedad pública.

El episodio reaviva antecedentes similares en la vida del golfista, quien ya había sido arrestado en 2017 por conducir bajo los efectos de medicamentos y sufrió un grave accidente en 2021 que puso en riesgo su carrera.

El hecho genera incertidumbre sobre su futuro deportivo inmediato, especialmente de cara a los próximos torneos, en un contexto en el que el atleta venía intentando retomar la competencia tras múltiples lesiones.