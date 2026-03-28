El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya cumplió aproximadamente el 40% de la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del programa vigente con el organismo. El avance se da en un contexto clave, marcado por las negociaciones para la revisión del acuerdo y la posibilidad de acceder a nuevos desembolsos.

La mejora en las reservas se explica principalmente por las compras sostenidas de dólares en el mercado cambiario durante los primeros meses de 2026, en una estrategia impulsada por el Gobierno para fortalecer la posición externa. En ese sentido, el BCRA viene acumulando divisas de manera constante, en línea con los compromisos asumidos.

De hecho, durante el primer trimestre del año la autoridad monetaria logró adquisiciones significativas que le permitieron acercarse rápidamente a la meta anual. Según estimaciones recientes, el organismo ya había comprado más de US$3.000 millones, lo que representaba cerca de un tercio del objetivo, porcentaje que ahora se elevó al 40%.

El cumplimiento parcial de esta meta es clave para la relación con el FMI, ya que la acumulación de reservas es uno de los principales compromisos del programa, junto con el equilibrio fiscal y la reducción de la emisión monetaria. Cada revisión del acuerdo evalúa estos puntos y define la continuidad de los desembolsos.

Sin embargo, el escenario sigue siendo desafiante. Las reservas netas continúan en niveles bajos o incluso negativos si se descuentan pasivos y obligaciones, lo que obliga al Gobierno a sostener el ritmo de compras y mejorar el frente externo.

En paralelo, el equipo económico mantiene negociaciones con el FMI para flexibilizar metas y obtener un “waiver” que permita destrabar un desembolso cercano a los US$1.000 millones, en medio de tensiones por el cumplimiento de los objetivos.

El avance hasta el 40% de la meta representa una señal positiva para el mercado y para el organismo internacional, aunque el cumplimiento total dependerá de la capacidad del Banco Central de sostener la acumulación de divisas en un contexto económico todavía inestable.

