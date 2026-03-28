Los dos veleros mexicanos que habían desaparecido en el Caribe mientras transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba fueron finalmente encontrados y sus tripulantes están a salvo, según confirmaron autoridades y organizadores del operativo.

Las embarcaciones formaban parte del convoy internacional “Nuestra América”, una iniciativa solidaria integrada por organizaciones de más de 30 países que busca llevar insumos esenciales a la isla caribeña, en medio de una crisis energética y de abastecimiento.

Los veleros habían partido desde Isla Mujeres, en México, con destino a La Habana y debían arribar entre el 24 y 25 de marzo. Sin embargo, al perderse el contacto con las naves, se activó un operativo de búsqueda encabezado por la Marina mexicana y coordinado con otros países.

Durante varios días no hubo información clara sobre su paradero, lo que generó preocupación internacional. Incluso, versiones iniciales sobre su localización fueron desmentidas, aumentando la incertidumbre en torno al caso.

Finalmente, las autoridades lograron ubicar las embarcaciones y confirmaron que continúan su trayecto hacia Cuba, donde planean entregar alimentos, medicamentos, paneles solares y otros insumos básicos.

El convoy humanitario ya había logrado enviar previamente toneladas de ayuda por vía aérea y marítima, en un intento de aliviar la situación que atraviesa la población cubana, afectada por restricciones económicas y problemas de suministro.

El episodio puso en evidencia las dificultades de navegación en la región del Caribe, donde factores como corrientes marinas y condiciones climáticas pueden alterar rutas y generar pérdidas temporales de comunicación.

Tras el hallazgo, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda y destacaron que no se registraron víctimas, mientras la misión humanitaria sigue en curso.