Los empleados de comercio acordaron un nuevo aumento salarial del 5% en tres tramos y el pago de un bono de hasta $120.000, en el marco de la paritaria correspondiente al segundo trimestre de 2026. El entendimiento fue alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector y comenzará a regir desde el 1° de abril.

El incremento se aplicará de manera escalonada sobre los salarios básicos vigentes a marzo: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio, completando así el ajuste total previsto para el período.

Además, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa que alcanzará los $120.000 mensuales. Este monto surge de la incorporación de un adicional de $20.000 a los $100.000 que los trabajadores ya venían percibiendo, consolidando un refuerzo económico durante el trimestre.

El nuevo esquema salarial se encuadra dentro del convenio colectivo 130/75 y abarca a más de un millón de trabajadores en todo el país, convirtiéndose en una de las paritarias de mayor impacto en el mercado laboral argentino.

El aumento tendrá carácter remunerativo pero no acumulativo, y se calculará tomando como base los salarios de marzo junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

Asimismo, el acuerdo incluye una cláusula de revisión para junio, con el objetivo de evaluar la evolución de la inflación y del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que podría derivar en nuevas actualizaciones salariales si las condiciones económicas lo requieren.

La paritaria del sector se da en un contexto económico atravesado por la inflación y la necesidad de recomponer ingresos, por lo que funciona como referencia para otras negociaciones salariales en la Argentina.