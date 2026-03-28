La Cabalgata de la Fe continúa su recorrido en San Juan y este sábado transita el tramo final hacia Vallecito, con la participación de cientos de jinetes que avanzan hacia el santuario de la Difunta Correa.

La jornada comenzó en las primeras horas del día, cuando las agrupaciones gauchas retomaron la marcha tras el inicio formal de la actividad. Desde entonces, la columna se desplaza por las rutas provinciales en dirección al paraje, en una movilización que combina tradición y devoción.

A lo largo del recorrido, la caravana de gauchos avanza en columna hacia Vallecito, con un trayecto final de unos 24 kilómetros hasta el santuario de la Difunta Correa. En las orillas del camino, numerosas familias se ubican para observar el paso de los jinetes, en una postal que acompaña el desarrollo de la cabalgata durante toda la jornada.

El arribo al santuario está previsto pasado el mediodía, donde se concentrará el momento central de la jornada. En ese lugar, los jinetes cumplirán promesas y participarán de las actividades religiosas previstas.

Durante la tarde, el cronograma continuará con propuestas tradicionales en el predio de Vallecito, mientras que por la noche se desarrollarán espectáculos artísticos con participación de artistas locales y nacionales.

Recorrido

La Cabalgata de la Fe se desarrolla durante tres jornadas. El viernes se concretó la primera etapa, con un recorrido de 29 kilómetros desde las inmediaciones de la Terminal hasta el Predio Municipal de Caucete, donde los jinetes pasaron la noche. Este sábado se lleva adelante la segunda etapa, de 35 kilómetros, con salida a las 7 y llegada prevista cerca de las 13 al oratorio de la Difunta Correa en Vallecito.

Las actividades continuarán durante la tarde del sábado con la tradicional jineteada, que contará con más de 40 montas en el Predio Gaucho. Más tarde, se desarrollará un espectáculo artístico con la participación de Giselle Aldeco, Tres para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega.