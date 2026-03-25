La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas presentó su informe semestral de Libertad de Prensa en el marco de su 190ª Junta de Directores, realizada en Buenos Aires, donde alertó sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en un contexto de creciente polarización, fragmentación y tensiones con el poder público.

El documento, leído por Daniel Dessein, sostiene que “la democracia se nutre del intercambio de ideas” y remarca que la libertad de prensa es un pilar central para garantizar un debate público plural, con acceso a información relevante para la ciudadanía.

En esa línea, la entidad destacó el rol del periodismo profesional en el sistema democrático. “Contribuye a que la ciudadanía disponga de elementos para comprender la realidad y participar en los asuntos públicos con mayor información”, señala el informe.

No obstante, ADEPA advirtió sobre un deterioro en el clima de respeto hacia la actividad periodística. Si bien reconoce que la crítica forma parte de la dinámica democrática, remarcó que no debe derivar en “mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización” que condicionen el ejercicio libre de la profesión.

El documento también apunta a la responsabilidad de los dirigentes políticos y autoridades. “El presidente de la Nación y las autoridades de todas las jurisdicciones deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas”, sostiene, y advierte que conductas de menosprecio hacia el periodismo pueden generar un “efecto contagio” en la sociedad.

En ese contexto, la entidad subrayó la importancia del diálogo entre actores institucionales —gobiernos, empresarios, dirigentes sociales, medios y periodistas— como herramienta clave para fortalecer la convivencia democrática.

El informe incluye además un relevamiento de situaciones registradas en los últimos meses que afectaron el ejercicio del periodismo, entre ellas intimidaciones y agresiones durante coberturas, casos de censura judicial, presiones de distintos sectores y restricciones en el acceso a la información pública. También menciona amenazas, detenciones y episodios de violencia en contextos de protesta.

Entre los puntos que generaron mayor preocupación, ADEPA señaló la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Si bien reconoció el derecho de los gobiernos a comunicar información institucional, advirtió sobre “la dinámica acusatoria y de estigmatización” que podría derivarse de ese espacio.

Frente a este escenario, el informe plantea que “la mejor respuesta frente a la desinformación no es la imposición de una ‘verdad oficial’, sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes”.

Finalmente, ADEPA reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y destacó que, en un entorno democrático, son los ciudadanos quienes evalúan la credibilidad de la información. “En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo”, concluye el documento.