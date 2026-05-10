No fue Pampita: revelaron quién le presentó a Tinelli su nueva novia

Marcelo Tinelli decidió abrir su corazón y contar detalles de su presente sentimental con Rossana Almeyda. El animador aclaró que, si bien la exmodelo es del círculo íntimo de Carolina Ardohain, la famosa conductora no tuvo nada que ver en el flechazo inicial.

En una charla sincera con Luciana Rubinska, el presentador fue muy claro al describir este momento de su vida. Tinelli expresó que “Estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien. Nos estamos haciendo bien, estamos en el arranque de algo, una linda relación” sobre el vínculo que mantiene con Almeyda.

Ante las versiones que señalaban a Pampita como la responsable de unirlos, el conductor fue contundente y aseguró que “Nunca Pampita fue celestina mía”. Incluso se permitió bromear sobre el asunto al comentar que “Me hubiese encantado que en algún momento, cuando estaba solo, me tirase un centro”.

Tinelli explicó que el encuentro se dio gracias a otra persona del entorno de la modelo. Según sus palabras, “En este caso es conocida de Caro, pero no. La celestina fue una amiga de Caro. Le faltó arranque ahí a Pampita, me parece que la amiga hizo más fuerza”. El relato de cómo surgió la chispa fue simple y natural. Él recordó que “Yo estaba solo, me dijo '¿querés conocer a tal amiga?' y se dio. Estamos comenzando algo y estoy muy contento”.

Finalmente, Marcelo se refirió a la armonía que vive hoy junto a sus seres queridos. Sostuvo que “La estoy conociendo, me da un poco de pudor estar hablando porque es muy reciente. Pero estoy contento, estoy tranquilo, estoy bien. La casa está en orden, mis hijos están bien, están contentos, me ven tranquilo, con ganas”. Así, con el apoyo de su familia, el conductor de televisión apuesta nuevamente a construir una historia de amor.