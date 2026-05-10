El logro de Icardi y la China Suárez que hizo morir de envidia a Wanda Nara

Mauro Icardi vivió una tarde de gloria y nostalgia en el estadio del Galatasaray. El delantero argentino se consagró campeón por cuarta vez consecutiva en Turquía en lo que parece ser el cierre de su etapa en el club. Aunque comenzó en el banco de suplentes, su ingreso en el segundo tiempo fue clave para sellar la goleada cuatro a uno frente al Antalyaspor al brindar la asistencia para el último tanto del encuentro.

La celebración tuvo un tinte muy especial por la presencia de la China Suárez en el campo de juego. La actriz ingresó al césped con la camiseta número nueve del equipo para felicitar al goleador. No estuvo sola, ya que la acompañaron Rufina Cabré junto a Magnolia y Amancio Vicuña, integrando a toda la familia en el festejo por el nuevo logro deportivo.

El clima de despedida se sintió con fuerza cuando se vio a Icardi con los ojos llenos de lágrimas mientras recorría la cancha en soledad para agradecer el cariño de la hinchada. Este gesto fue interpretado por los medios locales como un adiós definitivo aprovechando el último partido de local. Su contrato finaliza en junio y aunque es el extranjero con más goles en la historia de la institución, su futuro es incierto.

A pesar de ser suplente en varios tramos, sus estadísticas son implacables con 14 goles marcados, superando los 13 de Victor Osimhen. La posibilidad de renovar se ve trabada por cuestiones económicas y dirigenciales. El club ofreció un salario de 5 millones de dólares anuales, lo que representa la mitad de los 10 millones que percibe actualmente. Sumado a la tensa relación con algunos directivos, el goleador parece haber disfrutado su última gran alegría en tierras turcas.