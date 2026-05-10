Secuestraron 18 motos en Caucete por picadas ilegales

La tranquilidad regresó a las calles de Caucete tras una tarde de intensos operativos policiales. Los efectivos de la Comisaría Novena llevaron adelante diversas tareas de investigación que culminaron en el secuestro de 18 motocicletas vinculadas a las picadas ilegales y a maniobras que ponían en riesgo a los ciudadanos.

La medida se tomó bajo las órdenes del Juzgado de Paz del Departamento 25 de Mayo debido a las constantes denuncias por la alteración del orden y el uso de escapes que no cumplen con las normas vigentes.

Los allanamientos se repartieron en puntos clave como Villa Yanello y zonas de las Calles dos, 23, 24 y tres. En estos lugares los agentes no solo incautaron las 18 motos mencionadas sino que también encontraron dos cuadros, dos bicicletas rodado 29 y un motor perteneciente a un ciclomotor.

Las autoridades explicaron que "los rodados tenían partes modificadas y escapes no reglamentarios" por lo que ahora se encuentran bajo revisión técnica para determinar su identificación.

Actualmente todo lo decomisado está en manos de la Planta Verificadora con el fin de esclarecer la procedencia de cada unidad. En este contexto los responsables de la Comisaría Novena se dirigieron a la población para pedir que "si sufrió el robo de un rodado se acerque a la dependencia para realizar el reconocimiento de los efectos secuestrados". El objetivo es devolver los objetos a sus legítimos dueños mientras se combate la inseguridad en Villa El Tango y otros sectores afectados por el ruido y el peligro.