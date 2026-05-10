Corcho de Chiquititas confirmó que encontró donante para su ojo

Diego Mesaglio finalmente ve una luz al final del camino tras una larga espera de nueve años. El actor recordado por sus papeles en Chiquititas y Rebelde Way confirmó que ya cuenta con un donante para realizarse el trasplante que tanto necesita para su ojo izquierdo. Esta noticia llega después de atravesar una etapa marcada por el sufrimiento físico y mental extremo, donde el artista confesó que "Hoy estoy feliz, pero se me cruzó por la cabeza hacer lo peor".

Todo se originó por un accidente doméstico cuando una botella de alcohol se derramó en su ojo. El problema real fue una mala praxis posterior donde le recetaron gotas de anestesia sin advertencias, lo que terminó por quemar su córnea. El actor recordó que en aquel tiempo "Sentía un dolor continuo, todo un ardor y dolor en el ojo". El tratamiento le exigía aplicarse gotas cada 15 minutos, lo que le impedía dormir más de 14 minutos seguidos, sumergiéndolo en un pozo depresivo gigante.

La profundidad de su crisis personal fue tal que el actor admitió que "A mí dos veces se me cruzó por la cabeza llegar a hacer lo peor... terminar con mi vida". Al explicar qué lo llevó a ese límite, su respuesta fue directa al señalar "La desesperación, el dolor, el exceso de dolor". Fue la intervención de un amigo y una frase de su sobrina lo que lo ayudó a reaccionar en medio de la tormenta. A pesar de las secuelas, regresó al trabajo en Un gallo para Esculapio, donde Sebastián Ortega le dijo "Che gordo... me sirve mucho tu estética". Diego aceptó el desafío y le respondió "Le dije Seba, si no hago esto non es que mañana recupero la visión. Esto es lo que soy".

Actualmente se prepara para la cirugía que ocurrirá en unas semanas tras ocuparse directamente de su salud. Sobre este nuevo comienzo, el actor compartió con entusiasmo que "Llegó finalmente... lógicamente todo eso lleva un proceso de estudios y análisis". Para cerrar, expresó conmovido que se siente "Nada, feliz de la vida. Estoy esperando y es una locura: 9 años".