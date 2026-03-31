La comunidad de San Cristóbal, de 15.000 habitantes, se reunió este martes para despedir a Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un compañero de 15 en la Escuela Mariano Moreno. La conmoción atravesó al pueblo y al cementerio municipal, donde cientos de vecinos y chicos acompañaron el cortejo fúnebre.

Mateo, amigo de Ian, nunca antes había tocado un ataúd. Subido a una escalera del pabellón de nichos, acarició el féretro de su compañero, llorando mientras intentaba despedirse por última vez. A su alrededor, adolescentes y adultos compartieron el dolor en silencio, mientras los padres, familiares y maestros expresaban su tristeza en un ambiente cargado de respeto y angustia.

Compañeros del adolescente lo despidieron con mucho pesar.

El cortejo comenzó a las 10:30 en la Asociación Mutual de Socorros Funerarios y recorrió la cuadra de Sarmiento, donde comerciantes y vecinos se detuvieron para acompañar el paso del féretro. Dos colegios interrumpieron sus actividades para que alumnos y docentes salieran a la vereda y mostraran respeto. El sonido de campanas de la Parroquia San Cristóbal marcó la ceremonia religiosa, donde el sacerdote pidió por la paz y la reconciliación de la comunidad.

El padre de Ian, Hugo, y su madre, Mirian, participaron de cada momento del traslado del ataúd. Al finalizar la misa, el cortejo se dirigió al Club Atlético Independiente, donde los compañeros de fútbol y entrenadores, vestidos con la camiseta roja del club, acompañaron a Ian hasta el cementerio, portando banderas y respetando un emotivo minuto de silencio.

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) brindará asistencia a los chicos y familiares, mientras la comunidad intenta procesar el impacto de la tragedia y acompañar a los más jóvenes en la comprensión de lo sucedido. La imagen de los adolescentes alrededor del nicho de Ian, algunos acariciando el ataúd y otros guardando silencio, quedó como postal del dolor que atraviesa a San Cristóbal.