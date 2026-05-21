La ciclista atropellada por un colectivo en Rivadavia tendría muerte cerebral

La tranquilidad del mediodía en la zona de Marquesado se vio interrumpida este miércoles, cerca de las 13 horas, por un grave accidente vial que tiene como protagonista a Hilda Martínez. La mujer de 54 años se desplazaba en una bicicleta rodado 26 cuando colisionó contra una unidad de la línea 123 de la Red Tulum. El impacto fue de tal magnitud que la víctima quedó inconsciente de manera inmediata en la intersección de las calles Soldado Argentino y Galíndez.

Tras el arribo de la ambulancia del servicio de Emergencias Médicas 107, el personal sanitario advirtió la gravedad del cuadro al notar que la paciente no respondía a ningún estímulo y presentaba un sangrado abundante en la zona de la cabeza.

Martínez fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson bajo código rojo, donde los profesionales médicos confirmaron que padece un traumatismo encéfalo craneano severo y politraumatismos. Las últimas novedades clínicas indican que el daño neurológico sufrido es irreversible, lo que configura un estado de muerte cerebral.

La investigación sobre la mecánica del siniestro está siendo coordinada por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, el colectivo circulaba de este a oeste, mientras que la ciclista lo hacía de sur a norte al momento de encontrarse en el cruce.

El conductor del transporte público fue identificado como Valeriano Bustos, de 51 años, a quien se le practicó un test de alcoholemia que arrojó 0,00 gramos de alcohol en sangre.

En el sitio del accidente trabajaron agentes de la Comisaría 30, personal de Criminalística y efectivos de Gendarmería Nacional para realizar las pericias accidentológicas y el relevamiento de las cámaras de seguridad. Mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas y testimonios, la situación de salud de la vecina de Rivadavia mantiene en vilo a toda la provincia.